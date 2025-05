Il MASE a fianco delle donne: ambiente, energia e salute per un futuro migliore

MeteoWeb

Da oggi e fino a Domenica 11 maggio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sarà presente al “Villaggio della Salute, Sport e Benessere”, al Circo Massimo, in occasione della 26ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Il Mase rinnova così il proprio impegno al fianco delle donne, unendo ambiente, energia e salute in un’unica visione: costruire un futuro più sano, più giusto e più sostenibile.

Nel cuore della manifestazione saranno offerte gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici, con particolare attenzione alla prevenzione del tumore al seno. Sarà possibile, inoltre, partecipare a sessioni pratiche di sport, fitness, yoga e qi-gong, meditazione e corretta alimentazione.

Ambiente, energia e salute sono legati da un filo comune: la qualità della vita. Il MASE è al fianco delle donne e di tutte le persone che ogni giorno scelgono la prevenzione come atto di responsabilità e amore per sé e per gli altri.