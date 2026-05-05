Maltempo Toscana, forti temporali nel Fiorentino: tornado tra Empoli e Montelupo | VIDEO

Il maltempo che sta colpendo con forza la Toscana dalla notte ha provocato forti piogge, temporali e anche un tornado. Dopo gli allagamenti e i disagi nella zona di Massa-Carrara registrati nel corso della mattinata, intorno alle 13 una forte cella temporalesca si è formata nella zona tra Empoli e Montelupo Fiorentino, generando un tornado. Il vortice ha colpito in particolare la zona di Fibbiana, verso Montelupo. Come mostrano le immagini a corredo dell’articolo, il tornado ha toccato terra per un breve periodo, sollevando qualche oggetto, ma al momento non ci sono notizie di danni rilevanti. Restano le immagini di un fenomeno affascinante ma allo stesso tempo inquietante, segno di un’atmosfera instabile.

Maltempo Toscana, le immagini del tornado a Empoli

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