Maltempo Toscana, a Carrara caduti 100mm di pioggia in 3 ore

La Toscana è nella morsa del maltempo generato dalla prima perturbazione di maggio. A subire gli effetti maggiori finora è la zona di Carrara, dove sono cadute piogge abbondanti, responsabili di allagamenti e disagi. “Una fortissima cella temporalesca si è abbattuta proprio sulla nostra zona, portando circa 100mm di pioggia in poco più di 3 ore. Si tratta di numeri piuttosto abbondanti che hanno messo a dura prova il nostro territorio”, afferma il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, facendo il punto sulla attuale situazione metereologica nella sua città. “In questo momento tutte le squadre della Protezione Civile e anche i nostri dipendenti pubblici sono al lavoro per verificare tutte le situazioni ed eventuali criticità“.

In un successivo aggiornamento, il sindaco ha reso noto che “la situazione su tutto il territorio comunale sta tornando alla normalità, sebbene persistano ancora alcune criticità. Per oggi non sono previste nuove precipitazioni intense”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.