Incendi Israele, l’Ue attiva il Meccanismo di protezione civile

“Sosteniamo la lotta contro gli incendi devastanti in Israele. Abbiamo attivato il nostro Meccanismo europeo di protezione civile“. Lo scrive sui social il Presidente della Commissione europea, Ursula von derl Leyen. “Per combattere l’incendio sono in arrivo aerei dei Vigili del Fuoco provenienti da Grecia, Cipro, Croazia e Italia. Questa è la solidarietà dell’UE in azione“, aggiunge.

