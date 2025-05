Russia, la Transbaikalia resta in fiamme: situazione incendi difficile, chiesti altri uomini

MeteoWeb

La situazione degli incendi nel territorio del Transbaikalia, regione montuosa nell’angolo sudoccidentale della Russia dell’Estremo Oriente, resta difficile. Le autorità regionali chiedono nuovi aiuti sotto forma di risorse umane per spegnere gli incendi boschivi, mentre i soccorritori della Transbaikalia combattono le fiamme. Intanto, anche i satelliti Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, monitorano i roghi che stanno incenerendo la regione; in particolare, le riprese sono del satellite Meteor-M. Ieri, le unità dei Vigili del Fuoco e di soccorso nelle aree popolate del Territorio della Transbaikalia hanno spento 19 incendi boschivi su una superficie complessiva di 695 ettari, di cui 500 ettari sono stati avvolti da un incendio nel distretto di Chernovsky di Chita. In un giorno, i soccorritori hanno spento 43 incendi.

Va notato che la giornata di ieri è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche sfavorevoli nel territorio del Transbaikalia. In alcuni punti le raffiche di vento hanno raggiunto i 90-110km/h o più. Ciò ha portato a un peggioramento della situazione e all’avanzata degli incendi boschivi verso le zone abitate a una distanza inferiore ai 5 chilometri.

Nella mattinata di oggi, nella Transbaikalia sono stati localizzati 8 incendi boschivi su una superficie di 122mila ettari nei distretti di Tungokochensky, Chernyshevsky e Chita. Altri 30 incendi boschivi sono attivi nei distretti di Aleksandrovo-Zavodsky, Gazimuro-Zavodsky, Kalarsky, Karymsky, Nerchinsky, Tungokochensky, Uletovsky, Khiloksky, Chernyshevsky, Chita e Shilkinsky. La superficie totale degli incendi boschivi nel Territorio del Transbaikalia, compresi quelli localizzati, alla mattina dell’11 maggio era di 376mila ettari.

1.656 Vigili del Fuoco stanno combattendo gli incendi nelle foreste della Transbaikalia, utilizzando 250 unità di attrezzatura. Anche ieri, il governo del Territorio della Transbajkalia aveva chiesto nuove riserve all’Avialesookhrana federale. Per questo motivo, il Dipartimento sta trasferendo nella regione altri 100 uomini. In totale, attualmente nella Transbaikalia lavorano più di 800 uomini del Servizio federale di protezione aerea delle foreste e del Servizio di protezione aerea delle foreste di Komi, Jugra, Buriazia, Jakuzia e della regione di Irkutsk.