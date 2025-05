Incendio alla periferia di Napoli: valori alti di diossine

MeteoWeb

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di campionamento effettuato dall’Arpac il 5 e il 6 maggio dopo l’incendio scoppiato a Barra, alla periferia di Napoli, che coinvolse tre capannoni industriali. Gli esiti – si spiega in una nota – restituiscono una concentrazione superiore rispetto alla norma di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, dispersi in aria. Nella giornata del 5 maggio, inoltre, la stazione fissa Arpac di Volla per il monitoraggio della qualità dell’aria ha registrato per il Particolato atmosferico (PM10) il superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi al metro cubo, valore limite che la legge stabilisce non debba essere superato più di 35 giorni in un anno civile.