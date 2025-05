India, il Maggiore Generale sulla Turchia che rifornisce il Pakistan: “possiamo farla saltare in aria”

MeteoWeb

India e Pakistan sono sempre di più sull’orlo di un conflitto, dopo gli attacchi con droni, missili e artiglieria delle scorse ore. La paura più grande è legata al fatto che si tratta di due Paesi dotati di armi nucleari e nei giorni scorsi, le dichiarazioni del Maggiore Generale Gagandeep Bakshi, ufficiale superiore in pensione dell’esercito indiano, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco. In un’intervista rilasciata a Neena Rai per New India Junction, Bakshi ha affermato: “dovremmo stare con i greci”, discutendo dei legami tra Ankara e Islamabad dopo l’attacco terroristico sostenuto dal Pakistan nella regione di Pahalgam, in Kashmir, il 22 aprile.

Il Maggior Generale, durante l’intervista, ha spiegato il nesso Turchia-Pakistan e la sua ostilità verso Grecia e India, spingendolo a inviare un avvertimento ad Ankara, sottolineando che l’India è una potenza nucleare e spaziale che potrebbe “fare a pezzi la Turchia se necessario“.

La Turchia sta fornendo armamenti al Pakistan. Nell’intervista, Bakshi sostiene che la Turchia “sta creando una situazione delicata al confine tra India e Bangladesh […] La Turchia si comporta male da un bel po’ di tempo. La Turchia vuole diventare il vecchio Califfato, far rivivere il Califfato e diventare il Califfo del mondo musulmano. Il fatto è che voi (turchi) state collaborando con gli Stati Uniti e Israele, e state attaccando a morte i palestinesi e gli altri arabi. E poi volete essere un Califfo? Quindi volete scegliere una causa che non dia fastidio agli Stati Uniti, che non dia fastidio agli altri arabi, e quindi vi prendete gioco dell’India. Dimenticate che l’India è una potenza nucleare. L’India è una potenza spaziale, possiamo far saltare in aria la Turchia se necessario. La Turchia si comporta male da parecchio tempo. Erdogan ha reclutato circa 3000 insorti da varie parti della Turchia, dal Kurdistan, dagli arabi e dagli altri jihadisti da inviare in Jammu e Kashmir”.

In un altro passaggio dell’intervista, Bakshi ha detto della Turchia: “stanno cercando di diventare una potenza mondiale, cercando di dimostrare di esserlo, ma non devono dimenticare che anche l’India è una potenza globale. Loro non hanno armi nucleari, noi sì. Loro non hanno la potenza spaziale, noi sì. E noi possiamo restituire la fiducia e rendere le cose alla Turchia difficili quanto loro stanno cercando di renderle a noi”.