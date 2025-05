Indonesia, nuova eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki

MeteoWeb

Una densa nube di cenere, alta oltre 1 km, ha oscurato i cieli sopra l’Indonesia a seguito dell’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki, situato sull’isola turistica di Flores. L’attività vulcanica è iniziata ieri. Una seconda eruzione si è verificata alle 09:36 ora locale (le 03:36 in Italia). Le autorità avevano già innalzato il livello di allerta al grado 4, il massimo previsto, nella serata di domenica. Il vulcano, caratterizzato da 2 cime e con un’altitudine di 1.584 metri, continua a mostrare un’elevata attività. Il capo dell’agenzia geologica nazionale, Muhammad Wafid, ha avvertito che non si esclude la possibilità di un’eruzione di intensità maggiore rispetto a quella attuale. Ai residenti è stato raccomandato di indossare mascherine per proteggersi dalla cenere e di evitare qualsiasi attività nel raggio di sei chilometri dal cratere.