Italia nella morsa del maltempo da Nord a Sud: piogge intense e neve in quota

MeteoWeb

L’Italia è stata investita da una fase di maltempo particolarmente intensa, causata dalla combinazione tra un’estesa perturbazione in movimento verso le regioni meridionali e un fronte freddo in discesa dai Balcani. Questo doppio impulso instabile ha determinato condizioni meteo avverse su gran parte del territorio nazionale, con precipitazioni diffuse e fenomeni localmente intensi.

Sud e Isole sotto attacco, ma il maltempo non risparmia il Centro/Nord

La giornata di ieri è stata segnata da piogge abbondanti soprattutto al Sud e in Sicilia. Tuttavia, anche le regioni centrali e settentrionali fanno i conti con l’instabilità atmosferica, in particolare nelle zone appenniniche e prealpine. In Emilia-Romagna, ad esempio, si sono registrati accumuli pluviometrici significativi: Villa Minozzo (RE) ha toccato i 43 mm di pioggia dalla mezzanotte, mentre non lontano, sul Monte Cusna, si è verificata una spolverata di neve oltre i 1800 metri, segnalata da Emilia Romagna Meteo (immagine in alto).

Anche nel resto del Paese le piogge sono state abbondanti: 41 mm a Bitonto (BA), 32 mm a Reggello (FI) e Veglie (LE), 31 mm a Scarperia e San Piero (FI), 28 mm a Santo Stefano in Aspromonte (RC), 21 mm a Montesilvano (PE), 20 mm a Vico del Gargano (FG) e 16 mm a Bagnoli di Sopra (PD).

Maltempo, disagi sulle linee ferroviarie

Sulla linea Borgo S. Lorenzo-Faenza, dalle ore 21:50 di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marradi e Faenza a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona.

Sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, oggi i treni subiranno variazioni, cancellazioni o sostituzione con corse bus.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: