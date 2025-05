Kosmos 482 sta per colpire la Terra, ecco perché lo schianto sarà diverso dagli altri

MeteoWeb

La Terra assisterà a un rientro atmosferico piuttosto insolito: quello di Kosmos 482, una sonda sovietica lanciata nel 1972 con l’obiettivo di raggiungere Venere. Dopo oltre mezzo secolo in orbita, questo manufatto spaziale tornerà sul nostro pianeta, ma non si tratta di un semplice pezzo di rottame spaziale. Kosmos 482 è, infatti, un lander progettato per sopravvivere all’ingresso nell’atmosfera venusiana, una delle più ostili del Sistema Solare. Questo dettaglio rende il suo rientro atmosferico terrestre potenzialmente molto più impattante e duraturo di quello di un qualsiasi altro detrito spaziale.

Una sonda nata per resistere

Kosmos 482 era parte del programma Venera dell’Unione Sovietica, una serie di missioni pionieristiche dirette all’esplorazione di Venere. Il suo lancio, avvenuto nel 1972, fallì a causa di un’anomalia al razzo vettore, che la lasciò intrappolata in un’orbita terrestre ellittica, impedendole di raggiungere il secondo pianeta del Sistema Solare.

A differenza di molti oggetti artificiali progettati per operare nello spazio o atterrare su superfici extraterrestri con assistenza di paracadute e sistemi di decelerazione attiva, Kosmos 482 fu costruito per sopportare il calore estremo e le forze d’urto dell’atmosfera venusiana, ben più densa e letale di quella terrestre. Questo implica che il suo scudo termico e la sua struttura corazzata potrebbero permettergli di sopravvivere quasi intatto all’ingresso nell’atmosfera terrestre, cosa estremamente rara tra i detriti spaziali.

Quando e dove avverrà il rientro di Kosmos 482?

Secondo il ricercatore olandese Marco Langbroek, esperto tracciatore di satelliti, la sonda dovrebbe rientrare attorno alle 10 ora italiana di sabato 10 maggio, ma con un’incertezza temporale significativa di ± 20,6 ore. Questo ampio margine rende impossibile determinare con precisione il punto esatto di impatto fino a poche ore prima dell’evento.

Il rientro potrà avvenire tra i 52 gradi di latitudine Nord e Sud, una fascia che copre una vasta porzione della superficie terrestre. Tuttavia, considerando che gli oceani coprono circa il 70% del pianeta, è probabile che Kosmos 482 finirà per inabissarsi, evitando danni su aree abitate.

Un impatto più simile a un meteorite

Langbroek ipotizza che Kosmos 482 abbia una massa di circa 495 kg e un diametro di circa 1 metro, similmente al lander gemello Venera 8, che invece riuscì a raggiungere Venere. Se il modulo non dovesse disintegrarsi durante il rientro (eventualità possibile ma non certa) colpirà la superficie terrestre a una velocità stimata di circa 240 km/h.

Questa energia cinetica è paragonabile a quella di un meteorite di 40–55 cm di diametro dopo l’attrito atmosferico. Un oggetto compatto, pesante e potenzialmente pericoloso, ma molto meno frammentabile di uno stadio superiore di un razzo, che spesso si rompe in molteplici detriti in caduta incontrollata.

Rischi limitati

Nonostante l’insolita robustezza del veicolo, gli esperti concordano sul fatto che il rischio per l’uomo sia molto basso. La possibilità che colpisca una zona densamente popolata è minima, e l’oggetto dovrebbe rimanere integro durante tutto il rientro, limitando la dispersione di detriti. Ciò lo rende meno pericoloso di altri rientri incontrollati, come quello di uno stadio di razzo Falcon 9, i cui frammenti possono spargersi su centinaia di km quadrati.

Langbroek sottolinea inoltre che l’età del veicolo (53 anni) introduce incognite sul funzionamento di eventuali sistemi di atterraggio residui, come i paracadute, i cui componenti, probabilmente inattivi o deteriorati, non potranno mitigare l’impatto.

L’eredità di Kosmos 482

Il rientro di Kosmos 482 rappresenta un’occasione unica per osservare la fine di una missione spaziale del secolo scorso che, pur fallendo il suo obiettivo, continua a suscitare l’interesse della comunità scientifica. Un evento raro che ci ricorda come le imprese spaziali del passato abbiano lasciato una lunga e persistente eredità in orbita attorno alla Terra, e come la loro discesa possa ancora farci riflettere su responsabilità, tecnologia e imprevedibilità del volo spaziale.