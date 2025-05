Kosmos 482, più domande che risposte: il misterioso rientro sulla Terra della sonda sovietica “in esilio”

MeteoWeb

Dopo oltre mezzo secolo in orbita attorno alla Terra, la sonda sovietica Kosmos 482 è finalmente rientrata nell’atmosfera terrestre, concludendo un’odissea spaziale durata 53 anni. Progettata per esplorare Venere nell’ambito del programma Venera, la sonda non raggiunse mai il suo obiettivo a causa di un guasto tecnico subito dopo il lancio il 31 marzo 1972. Da allora, l’oggetto ha continuato a orbitare intorno al nostro pianeta, diventando una sorta di relitto storico nello Spazio. Il suo rientro ha però sollevato un nuovo enigma: dove è caduta esattamente Kosmos 482?

Una sonda costruita per sopravvivere… anche al rientro

Kosmos 482 era stata progettata con una struttura estremamente resistente, fatta in titanio, per sopravvivere alle condizioni infernali dell’atmosfera venusiana. Questa peculiarità ha alimentato nei giorni scorsi il dibattito tra agenzie spaziali e osservatori circa le sue possibilità di resistere al rientro nell’atmosfera terrestre e impattare, ancora intatta, in qualche zona remota del pianeta. Proprio la robustezza della sonda ha reso ancora più complicato stimarne il destino.

Stime divergenti, osservazioni frammentarie

I tentativi di localizzare il punto esatto di impatto si sono rivelati finora inconcludenti, con stime fortemente divergenti da parte delle principali agenzie spaziali. Roscosmos, agenzia spaziale russa, ha dichiarato che il rientro è avvenuto alle 09:24 ora di Mosca (08:24 ora italiana), 560 km a Ovest delle isole Andamane, nell’Oceano Indiano, a Ovest di Giacarta.

Diversa la valutazione della US Space Force, che ha collocato l’impatto circa un’ora prima, alle 07:32 italiane, nel Pacifico meridionale, ossia nella direzione opposta rispetto alla stima russa. Il Centro europeo Space Surveillance and Tracking (EU-SST) ha invece indicato il rientro alle 08:04 ora italiana con una finestra di incertezza di ± 20 minuti, lungo un arco che si estende dal Sud America settentrionale fino al Golfo del Bengala.

Rientro Kosmos 482, cosa sappiamo con certezza?

Il dato più solido resta l’avvistamento della sonda da parte dei radar dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) durante il suo passaggio sopra la Germania alle 08:04 italiane. Si trattava della 2ª delle 4 orbite previste sull’Europa e rappresenta un punto fermo nella ricostruzione del rientro. Semplicemente, se la Germania ha osservato il passaggio alle 08:04, allora è certo che la sonda non è caduta prima di quell’ora.

L’assenza di un successivo passaggio – atteso circa 90 minuti dopo – suggerisce che la sonda sia effettivamente rientrata e caduta entro quell’intervallo di tempo. Diverse stime, tra cui quelle di EU-SST, Roscosmos e Aerospace Corporation, convergono su un impatto tra le 08:24 e le 08:37 italiane. In questo contesto, la stima russa, che colloca l’impatto al largo di Sumatra, appare la più plausibile.

Il ruolo dell’incertezza atmosferica

L’incertezza nel localizzare con precisione il punto d’impatto dipende da molteplici fattori: la velocità della sonda (che in orbita viaggiava a circa 27mila km/h), l’effetto del riscaldamento atmosferico, le variazioni della densità dell’aria, l’influenza dell’attività solare, la forma e l’orientamento del corpo durante il rientro. Tutte queste variabili, inserite in modelli matematici diversi, possono portare a divergenze di migliaia di chilometri nelle previsioni.

Un mistero (forse) destinato a restare

Nel passato, dati più precisi sono emersi a posteriori grazie ai sensori delle reti di rilevamento nucleare o ai satelliti meteorologici. È possibile che anche per Kosmos 482, nuove informazioni (magari sotto forma di testimonianze, immagini satellitari o rilevamenti acustici) possano emergere nei prossimi giorni o settimane. Tuttavia, in assenza di prove dirette (come un cratere di impatto o frammenti ritrovati) il vero punto di caduta potrebbe rimanere un mistero.

Quel che è certo è che la storia di Kosmos 482 rappresenta un raro esempio di tecnologia “sopravvissuta” per decenni nello Spazio, e ora tornata sulla Terra lasciandoci più domande che risposte.