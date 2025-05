Fine del viaggio, Kosmos 482 è rientrata: ecco quando e dove si è disintegrata

MeteoWeb

Dopo oltre mezzo secolo trascorso in orbita terrestre, la sonda sovietica Kosmos 482 ha concluso il suo viaggio oggi 10 maggio 2025. Come confermato da Roscosmos, il veicolo è rientrato nell’atmosfera terrestre alle ore 09:24 ora di Mosca (08:24 ora italiana), disintegrandosi sopra l’Oceano Indiano. I calcoli finali degli esperti del TsNIIMash, l’Istituto Centrale di Ricerca Meccanica di Roscosmos, indicano che il punto di rientro si trovava circa 560 km a Ovest dell’isola indiana di Andaman Centrale, in una zona remota dell’oceano, a Ovest di Giacarta.

Il rientro è stato monitorato dai sistemi automatici russi di allerta per eventi pericolosi nello Spazio circumterrestre, che hanno seguito costantemente la traiettoria del veicolo. Le previsioni si sono così avverate: la finestra stimata dal noto astrofisico Jonathan McDowell e da altre organizzazioni internazionali si è rivelata accurata.

Un ritorno annunciato, ma fuori controllo

Kosmos 482 era stato lanciato il 31 marzo 1972 come parte del programma sovietico Venera, destinato all’esplorazione del pianeta Venere. Sorella della riuscita Venera 8, la sonda avrebbe dovuto atterrare sulla superficie venusiana, ma un guasto al modulo di propulsione secondario impedì al veicolo di abbandonare l’orbita terrestre. Rimase così intrappolata in una orbita ellittica ad alta quota, diventando un relitto spaziale pericoloso e imprevedibile.

Nel corso degli anni, la sua orbita si è gradualmente abbassata a causa dell’attrito atmosferico, fino al rientro odierno. Il modulo di discesa, di circa un metro di diametro e con una massa di quasi 500 kg, era stato progettato per resistere alle condizioni estreme di Venere, il che ha alimentato timori che potesse sopravvivere al rientro e colpire la superficie terrestre a grande velocità.

Kosmos 482 e la sfida dei detriti spaziali

Il caso di Kosmos 482 non è isolato. Al contrario, rappresenta un simbolo tangibile dell’urgente problema dei detriti spaziali. Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), oltre 36.000 oggetti di dimensioni superiori a 10 cm orbitano intorno alla Terra, di cui più di 1,2 milioni sono frammenti maggiori di un centimetro. Questi rappresentano un pericolo crescente per satelliti, astronauti e infrastrutture orbitali.

Nel solo mese di aprile 2025, secondo il report dell’ESA, più di tre oggetti spaziali di grandi dimensioni sono rientrati nell’atmosfera terrestre ogni giorno, spesso senza alcun controllo attivo. Il numero è destinato ad aumentare con il proliferare delle megacostellazioni satellitari e il lancio massivo di nuovi oggetti in orbita.

Verso una governance dello Spazio

Il rientro di Kosmos 482 riporta l’attenzione sulla necessità urgente di una gestione condivisa dello Spazio orbitale. Se i veicoli moderni sono progettati per rientrare in modo sicuro o disintegrarsi completamente, i vecchi relitti come Kosmos 482 pongono sfide complesse. Il loro rientro incontrollato è un monito sull’importanza di regolamentare le fasi finali della vita operativa dei veicoli spaziali, implementando norme vincolanti sul deorbiting e sul tracciamento costante dei detriti.

Kosmos 482 si è trasformato, nel tempo, da emblema della corsa spaziale a simbolo delle conseguenze di una gestione incompleta delle attività spaziali. La sua lunga presenza in orbita ha ispirato attenzione scientifica e preoccupazione tecnica: oggi, il suo rientro chiude un capitolo importante, ma apre nuove riflessioni su come l’umanità debba affrontare la sfida di uno Spazio più affollato, ma anche più sicuro e sostenibile.