Il lancio di un missile balistico intercontinentale: svelate le intenzioni della Russia

MeteoWeb

Domenica 18 maggio, l’agenzia di intelligence militare ucraina (GUR) ha lanciato un nuovo allarme che potrebbe far crescere ulteriormente la tensione tra Russia, Ucraina e i paesi occidentali. Secondo una dichiarazione diffusa sull’app Telegram, Mosca starebbe preparando il lancio “di addestramento e combattimento” di un missile balistico intercontinentale (ICBM) RS-24 dal complesso Yars, partendo dalla regione russa di Sverdlovsk. Il raggio d’azione del missile, secondo quanto riferito dal GUR, supererebbe i 10.000 chilometri, rendendolo capace di colpire obiettivi ben oltre i confini europei. L’obiettivo principale dell’iniziativa, secondo Kiev, sarebbe quello di esercitare una forma di pressione psicologica non solo sull’Ucraina, ma anche sull’Unione Europea e i membri della NATO.

“Per esercitare una pressione dimostrativa e intimidire l’Ucraina, così come gli stati membri dell’UE e della NATO, lo stato aggressore della Russia intende effettuare un lancio ‘di addestramento e combattimento’ del missile balistico intercontinentale RS-24 del complesso Yars”, si legge nella nota del GUR. Al momento non è giunto alcun commento ufficiale da parte delle autorità russe. In linea con la prassi del Cremlino, le attività relative ai test missilistici strategici restano classificate come segreto militare e, quando vengono rese note, lo sono solo a operazione conclusa.

Il lancio arriva in un contesto già segnato da un’escalation sul fronte orientale ucraino, dove le forze russe stanno tentando nuovi avanzamenti militari. Dopo oltre tre anni di guerra, l’Ucraina si trova sempre più sotto pressione, anche a causa dello stallo nei negoziati diplomatici e del rallentamento nel sostegno militare da parte dell’Occidente.

Un eventuale test del missile RS-24 Yars, capace di trasportare testate nucleari multiple, rappresenterebbe non solo un messaggio militare, ma anche una prova di forza politica in un momento in cui l’equilibrio della sicurezza europea appare più fragile che mai. Restano ora da vedere le reazioni di Washington, Bruxelles e delle altre capitali occidentali, che osservano con crescente preoccupazione le mosse del Cremlino in campo strategico.