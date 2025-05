Leone XIV, il Papa matematico: scienza e religione mai così vicine 

MeteoWeb

Con l’elezione di Leone XIV — al secolo Robert Francis Prevost — si apre un nuovo e inedito capitolo nella storia della Chiesa cattolica. Con la nuova nomina, infatti, il soglio di Pietro è occupato da un pontefice con una solida formazione scientifica di alto livello: una laurea in Matematica, ottenuta presso la Villanova University negli Stati Uniti, accanto a quella in Filosofia. Un dettaglio che non è affatto secondario, ma che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nella relazione tra scienza e religione. Leone XIV è anche il primo Papa americano della storia, ma è la sua preparazione accademica a colpire maggiormente.

In un’epoca segnata da sfide globali, la presenza di un Papa con competenze matematiche apre scenari nuovi e significativi. Non si tratta solo di un fatto simbolico, ma dell’indicazione chiara che la Chiesa vuole dialogare in modo più profondo, strutturato e consapevole con il mondo della scienza.

Una storia di dialogo (non sempre lineare)

Nonostante alcuni episodi oscuri come il processo a Galileo Galilei nel 1633 — conclusosi con la sua condanna da parte di Urbano VIII — la Chiesa ha avuto anche momenti di apertura verso la scienza. Benedetto XIV (1740-1758) promosse la medicina, fondò osservatori astronomici e fu tra i primi pontefici a confrontarsi con studiosi sui temi dell’etica naturale. Pio XII (1939-1958), invece, accettò pubblicamente la teoria del Big Bang, elaborata dal sacerdote e cosmologo Georges Lemaître.

E come non ricordare Gregorio XIII, il Papa che nel 1582 diede il via alla riforma del calendario, affidandosi ai calcoli dell’astronomo gesuita Cristoforo Clavio: nacque così il calendario gregoriano, ancora oggi in uso in tutto il mondo.

Religione e scienza: mai così vicine?

Il fatto che oggi la guida della Chiesa sia affidata a un matematico è tutt’altro che casuale. Sembra quasi che la Chiesa stia rispondendo alle nuove urgenze del mondo con strumenti diversi, più razionali e più vicini alla scienza. La teologia non nega la scienza, anzi la considera uno strumento importante per capire meglio il mondo, riflettere sui problemi morali di oggi e difendere il valore della persona umana in una società sempre più tecnologica. È un’alleanza possibile, e oggi più che mai necessaria. Leone XIV, con la sua laurea in Matematica, può essere il simbolo di questa convergenza: un Papa che non teme i numeri, che comprende la logica della scienza e che, proprio per questo, potrà parlare un linguaggio nuovo al mondo moderno. Un linguaggio che non separa più il cielo dalla terra, ma li connette con rigore e intelligenza. Uno di quei “ponti” di cui Prevost ha parlato dalla Basilica di San Pietro subito dopo l’elezione.