Un nuovo pontificato per il pianeta: Leone XIV tra clima, ambiente e l’eredità di Papa Francesco

Dopo giorni di intensa attesa e preghiera, la Chiesa Cattolica ha un nuovo leader. Il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, 69 anni, ha accettato l’elezione a Sommo Pontefice, scegliendo il nome di Leone XIV. L’annuncio, giunto ieri dalla loggia delle benedizioni di San Pietro, ha suscitato reazioni di gioia e speranza in tutto il mondo. Prevost, precedentemente Prefetto del Dicastero per i Vescovi, è il primo Papa proveniente dal Nord America nella storia della Chiesa.

Il suo pontificato si apre in un momento storico cruciale, segnato da sfide globali che vanno dalla giustizia sociale alla crisi climatica. Proprio su quest’ultimo tema, le prime dichiarazioni e il profilo del nuovo Pontefice suggeriscono una continuità con l’impegno del suo predecessore, Papa Francesco.

Un’eredità da custodire, l’impegno ambientale della chiesa

Papa Francesco ha lasciato un’impronta significativa sul tema ambientale con la sua enciclica Laudato Si’ (2015) e la successiva esortazione apostolica Laudate Deum (2023). In questi documenti, ha lanciato un appello pressante per una “ecologia integrale” che connetta la cura per il creato con la giustizia sociale, denunciando lo sfruttamento delle risorse e le conseguenze devastanti del cambiamento climatico sulle comunità più vulnerabili.

Leone XIV: sensibilità per il Creato

Sebbene il pontificato di Leone XIV sia appena iniziato, alcuni elementi del suo percorso e le prime dichiarazioni offrono indicazioni sulla sua posizione in merito a clima e ambiente. Come riportato da diverse fonti, il nuovo Papa è considerato attento alle tematiche ambientali e consapevole dell’urgenza di affrontare la crisi climatica. Durante le sue prime parole da Pontefice, Leone XIV ha sottolineato l’importanza di “costruire ponti” e di una “Chiesa missionaria”.

In un seminario organizzato il 28 novembre a Roma dalle ambasciate di Cuba, Bolivia e Venezuela presso la Santa Sede, diversi cardinali si sono riuniti per discutere degli impatti globali della crisi ambientale: tra questi c’era anche l’allora cardinale Prevost. Mentre Bergoglio aveva inviato una lettera ai partecipanti sottolineando che gli impatti maggiori del cambiamento climatico sono sofferti dalle nazioni più povere, Prevost sottolineava come fosse tempo di passare “dalle parole ai fatti”. La risposta alla sfida ambientale, per Prevost, deve basarsi sulla Dottrina sociale della Chiesa: il “dominio sulla natura” non deve diventare “tirannico”, ma deve essere un “rapporto di reciprocità” con l’ambiente.

Prevost aveva poi messo in guardia dalle conseguenze “dannose” dello sviluppo tecnologico, ribadendo l’impegno della Santa Sede per la tutela dell’ambiente, elencando esempi come l’installazione di pannelli solari e il passaggio a veicoli elettrici in Vaticano.

Prospettive future

La nomina di un Papa nordamericano è un evento storico che apre nuove prospettive per la Chiesa Cattolica. Mentre il mondo attende di conoscere più nel dettaglio le priorità del pontificato di Leone XIV, i segnali iniziali suggeriscono una continuità nell’impegno per la cura del creato e per la promozione di una giustizia ambientale globale.

Sarà cruciale osservare come il nuovo Pontefice tradurrà questi principi in azioni concrete, attraverso iniziative a livello della Chiesa universale e appelli ai leader politici ed economici mondiali.