Maltempo Abruzzo: chiusa una scuola a Teramo oggi e domani

Una scuola chiusa per le eccezionali precipitazioni che hanno interessato Teramo nelle scorse ore. L’Istituto San Berardo resterà chiuso oggi e domani, venerdì 9 maggio, poiché “a causa della rottura di una fognatura si è registrato un allagamento con fuoriuscita di liquami al piano interrato”, hanno spiegato in una nota del Comune. L’ordinanza è stata prorogata, limitatamente alla sospensione delle attività didattiche, per consentire alle ditte incaricate dal Comune di portare a termine tutte le procedure per il ripristino del sistema fognario e di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici.