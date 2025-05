Maltempo, allagamenti e blackout a Forlì: “evento improvviso e imprevisto”

MeteoWeb

”È stato un evento inaspettato, il quantitativo di pioggia che solitamente cade in un mese si è riversato su Forlì nel giro di 20/30 minuti. Per prassi, all’occorrenza riceviamo i bollettini meteo prodotti dall’Arpa dell’Emilia Romagna e non avevamo ricevuto niente né ieri né l’altro ieri. Quindi per noi e per i cittadini è stato un evento improvviso e imprevisto“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Giuseppe Petetta, assessore alla Mobilità e alla Transizione ecologica ed energetica del comune di Forlì, in riferimento al nubifragio che nella notte ha colpito la città romagnola, provocando blackout e allagamenti.

In merito ai danni al patrimonio privato, l’assessore ha evidenziato che ”al momento è presto per poterli quantificare”. “Nella rappresentazione cromatica delle allerte meteo, in questi giorni la nostra zona era sempre evidenziata con il colore verde, quindi non potevamo prevedere la forza dell’evento di questa notte. Per fortuna, i danni al patrimonio pubblico sembrano essere molto limitati, mentre i Vigili del fuoco ci hanno informato di aver risolto tutte le situazioni che potevano presentare potenziali disagi o pericoli per i cittadini. Al contempo la società Era, che gestisce la rete fognaria cittadina, ha reso noto che tutte le emergenze sono state risolte nel giro di pochi minuti. Anche dal punto di vista dei trasporti, al momento non abbiamo situazioni critiche da segnalare per la circolazione dei mezzi. Questa notte abbiamo chiuso preventivamente due passi stradali in città, ma solo per consentire alle forze dell’ordine di monitorare la situazione in maniera più veloce ed efficace”, ha concluso l’assessore.

