Maltempo Forlì, decine di interventi dei vigili del fuoco nella notte | VIDEO

MeteoWeb

Sono 70 gli interventi svolti in provincia di Forlì–Cesena, a causa della forte ondata di maltempo della notte scorsa: 6 squadre di vigili del fuoco al lavoro, soccorse alcune persone in difficoltà in strutture allagate nei quartieri Ca Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada. La situazione è in miglioramento: in corso operazioni di prosciugamento con idrovore e motopompe.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.