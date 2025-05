Il maltempo non dà tregua all’Emilia-Romagna: oggi ancora piogge intense dopo la notte di paura a Forlì

MeteoWeb

Ancora maltempo oggi in Emilia-Romagna, dopo temporali e pesanti allagamenti della serata di ieri: questa mattina riportate nuove intense precipitazioni in Romagna, tra Ferrarese e Bolognese, in particolare tra Lugo, Massa Lombarda, Argenta e Portomaggiore. Situazione opposta rispetto a ieri, quando i rovesci provenivano da Sud: oggi sono in discesa da Nord. Numerosi allagamenti e disagi sono stati segnalati nella serata di ieri a Forlì: le zone più colpite risultano quelle di San Martino in Strada, Ca’ Rossa, Via Bertini.

