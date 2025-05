Maltempo Arabia Saudita: allagamenti a Taif dopo forti piogge | VIDEO

MeteoWeb

Come avevano indicato le previsioni meteo, è iniziato un periodo di forte maltempo in Arabia Saudita. Forti temporali hanno scatenato piogge intense, accompagnate da tuoni e fulmini, a Taif, Al-Baha e Asir. Alcune zone sono state colpite anche da grandinate. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano che le forti piogge hanno dato origine a inondazioni a Taif, città nella provincia della Mecca. Le strade sono allagate, ostacolando la normale circolazione delle auto; in alcuni punti, gli allagamenti sono tali che i veicoli sono sommersi quasi fino a metà.

Si prevede che queste condizioni meteorologiche persisteranno per tutto il weekend. Rimane quindi il rischio di forti temporali, con la possibilità di inondazioni, grandine e forti raffiche di vento in diverse zone dell’Arabia Saudita.