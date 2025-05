Maltempo Calabria, forti piogge nel Catanzarese: allagamenti e disagi alla viabilità

MeteoWeb

Prosegue l’ondata di maltempo determinata dal ciclone Ines che sta imperversando sulla Calabria dalla giornata di ieri. Dopo una notte di pioggia intensa soprattutto nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nella giornata di oggi emerge un alto quantitativo di pioggia in provincia di Catanzaro. In particolare, è stato superato il livello due di allerta nei comuni di Botricello, Marcedusa e Belcastro, centri della fascia ionica. I dati pluviometrici più importanti indicano che nelle ultime 12 ore sono caduti: 42mm a Botricello, 40mm a Soveria Simeri, 31mm a Sellia Marina, Cropani, 28mm a Petronà, 24mm ad Albi, nel Catanzarese, ma anche 33mm a Isola Capo Rizzuto, 31mm a Petilia Policastro, nel Crotonese.

Nel Catanzarese, i disagi maggiori sono stati registrati sulla viabilità a causa di acqua e detriti presenti su molte strade. Allagati anche diversi sottopassi.

Le previsioni indicano tempo instabile fino alla giornata di sabato, anche se la Protezione Civile ha ridotto lo stato di allerta da arancione a giallo.

