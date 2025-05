Maltempo Campania, forte temporale a Napoli: tuoni come bombe e pioggia intensa

MeteoWeb

Un forte temporale si sta abbattendo su Napoli in questi minuti, con tuoni che risuonano come bombe anche comuni della provincia. Una forte pioggia sta interessando diverse zone della città, causando qualche problema alla viabilità. In alcune zone di Napoli sono già caduti 14mm di pioggia. Le nuvole lasceranno spazio al cielo sereno dal tardo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.