Maltempo Emilia-Romagna: forti temporali nel modenese, allagamenti a Castelvetro e Castelnuovo Rangone

Continua il maltempo in Emilia-Romagna. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito il modenese, in particolar modo l’area di Castelvetro di Modena e Castelnuovo Rangone dove si sono registrati diversi allagamenti.

Ecco le località più piovose in questa zona:

72.4 mm a Castelvetro di Modena

30.2 mm a San Cesario sul Panaro

30 mm a Castelfranco Emilia

26.4 mm a Modena est

