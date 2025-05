Maltempo Emilia Romagna, spettacolare linea di rovesci da Forlì alle Valle di Comacchio

MeteoWeb

Continuano i temporali in Emilia Romagna. Dopo quelli del pomeriggio tra Modenese e Ferrarese, con grandine e raffiche di vento, intorno alle 19:30 una linea di rovesci si è formata sulla pianura forlivese fino a Ravenna, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. I rovesci partivano da nord di Forlì e arrivavano, attraversando Ravenna, alle Valli di Comacchio.

