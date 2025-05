Maltempo Emilia Romagna, forte temporale a Mercato Saraceno: strade e case allagate | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio, un violento temporale ha scaricato forte piogge e forte vento per una ventina di minuti su Mercato Saraceno, nel Cesenate, in Emilia Romagna. In breve tempo l’acqua, non più ricevuta dal sistema fognario, ha iniziato ad allagare alcune strade e abitazioni. Scattato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione con diverse squadre inviate da Bagno di Romagna, Cesena e Savignano sul Rubicone. Già eseguiti una decina di interventi ed altri sono ancora in corso, con motopompe e idrovore per svuotare dall’acqua i locali interrati e i garage. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ancora da definire i danni alle cose.

