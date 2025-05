Maltempo Emilia Romagna, rovesci e temporali in atto sull’Appennino

MeteoWeb

Temporali pomeridiani in questa domenica di maggio nelle aree interne del Centro-Sud, ma in modo più sparso anche in Toscana e al Nord. In Emilia Romagna, rovesci e temporali sono in atto sia sul medio-alto Appennino romagnolo che su quello emiliano. In alto, l’immagine di un forte temporale a Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena poco dopo le 14 di oggi. Finora sono caduti 3mm al Passo Croce Arcana e 2mm al Rifugio I Taburri, sull’Appennino Modenese. L’instabilità aprirà anche la nuova settimana in Emilia Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.