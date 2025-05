Maltempo Emilia Romagna, forte vento nel Cesenate: danni sulla costa

MeteoWeb

Nottata di maltempo in Romagna dove forti raffiche di vento, soprattutto sulla costa, hanno creato alcuni danni nei comuni di Cesenatico e Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena. In spiaggia lettini, ombrelloni e attrezzature varie sono stati scaraventati a decine di metri di distanza dalle raffiche che hanno raggiunto gli 80km/h e si sono registrati numerosi alberi caduti, anche sulle strade principali. A Cesenatico, è stato necessario chiudere le Porte Vinciane per proteggere l’area del porto canale. Questa mattina la situazione era già tornata alla normalità.

