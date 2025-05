Maltempo, escursionisti in difficoltà sulla Grigna Settentrionale: soccorsi

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, due escursionisti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco sulla Grigna Settentrionale, nel territorio di Esino Lario (Lecco). Bloccati in una zona impervia e in condizioni meteo avverse, sono stati localizzati e recuperati dall’elicottero ‘Drago 153’ del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con le squadre Speleo Alpino Fluviale (Saf) del comando di Lecco. I due escursionisti sono in buone condizioni di salute.