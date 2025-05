Maltempo estremo al Nord: grandinata a nel Lecchese, temporale autorigenerante in Friuli

MeteoWeb

La circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo è in piena evoluzione: una vasta area di bassa pressione sta determinando un afflusso di aria più temperata, accompagnata da marcata instabilità. Le regioni centro-settentrionali dell’Italia risultano le più esposte, con fenomeni di forte intensità. Una violenta grandinata ha colpito la provincia di Lecco intorno alle 11:30, trasformando strade e tetti in distese bianche. Il fenomeno, sebbene breve, è stato estremamente intenso. Contemporaneamente, sul Friuli-Venezia Giulia è stato segnalato un temporale autorigenerante. Settimana al via dunque con tempo perturbato e con alto rischio criticità diffuse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

