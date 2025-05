Maltempo, tempesta di grandine in Francia: deraglia un vagone, evacuato TGV Parigi-Tolosa

MeteoWeb

La violenta tempesta di grandine che ieri ha colpito la zona di Tolosa ha determinato una disavventura per i passeggeri di un TGV, il treno ad alta velocità, che da Parigi era diretto a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. I 508 passeggeri a bordo non hanno riportato danni, ma sono stati evacuati dopo che un vagone è deragliato a causa del fango provocato dalle inondazioni che ha sommerso i binari. I passeggeri sono stati alloggiati in una sala del comune di un paese del dipartimento Lot-et-Garonne e questa mattina vengono trasferiti in bus verso Tolosa.

Secondo un portavoce delle ferrovie, SNCF, la circolazione ferroviaria resterà interrotta “per diversi giorni” fra Agen e Marmande, con impatto negativo sul traffico fra Bordeaux e Tolosa.