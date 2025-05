Maltempo Francia, devastanti grandinate nell’Alta Garonna: danni e caos nella zona di Tolosa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta di grandine si è abbattuta a sud-ovest di Tolosa, nella Francia meridionale, conseguenza di una supercella che ha attraversato il Dipartimento, raggiungendo un’intensità incredibile tra Le Fousseret e Muret. Si tratta di fenomeni collegati al ciclone che domani arriverà anche in Italia, portando gli stessi forti temporali anche sulle nostre regioni settentrionali. In Francia, l’Alta Garonna è in allerta arancione per temporali dall’inizio del pomeriggio. Nove dipartimenti nel sud-ovest sono interessati da questa allerta. Diversi comuni dell’Alta Garonna sono in allerta gialla per le inondazioni lungo l’Hers Mort.

Alle ore 15.30, una violenta supercella si è abbattuta a sud-ovest di Tolosa, nei pressi di Fousseret, prima di dirigersi verso Muret. La tempesta ha generato grandine fino a 7cm di diametro, responsabile di danni diffusi e grossi disagi alla circolazione. Anche i parabrezza delle auto e i vetri delle finestre non sono sfuggiti alla furia della tempesta. A Fousseret, la grandinata è stata talmente intensa che si sono accumulati 10 centimetri di grandine in 15 minuti. 135 studenti del collegio Pierre et Marie Curie di Fousseret sono stati evacuati nella mensa della scuola a causa della grandine e di una perdita nel tetto. In questo comune, una scuola è stata colpita dalla grandine e 63 studenti hanno dovuto essere evacuati e portati in salvo in un asilo nido nelle vicinanze, secondo i Vigili del Fuoco dell’Alta Garonna.

Nel sud dell’Alta Garonna, ad Aurignac, la grandine è iniziata alle ore 14.00. Per mezz’ora, chicchi di grandine di 3-5cm sono caduti sulle strade della città. “Le strade sono state allagate a causa dello straripamento di tubature e fognature”, ha affermato Olivier Juffrault, funzionario comunale. “Un piccolo fiume si è formato dalla piazza del municipio, dato che la città è in pendenza. È stata rapidamente avviata un’iniziativa di solidarietà con i residenti per aiutare le attività commerciali sottostanti, che a loro volta rischiavano di essere allagate”.

Tempesta di grandine sommerge Fousseret nel bianco

Disagi sulle strade

A causa del maltempo, si registrano numerose perturbazioni sulla rete stradale, nonostante il Dipartimento dell’Alta Garonna assicuri: “al momento non ci sono strade chiuse sulla rete stradale dipartimentale”. Sono in corso numerosi interventi da parte della Direzione delle strade del Dipartimento dell’Alta Garonna nei settori di Boulogne-sur-Gesse e Cazères, ha comunicato il Dipartimento.

Alle ore 17.30, il consiglio dipartimentale ha segnalato la presenza di rami e chicchi di grandine su numerose strade dipartimentali della zona di Boulogne e Cazères, a Comminges.

Francia, tempesta di grandine si abbatte su Longages

Centinaia di chiamate e interventi

Il sito web specializzato Keraunos ha segnalato “due supercelle” nel Dipartimento poco dopo le 15:30. Meno di due ore dopo i primi temporali, il servizio dipartimentale dell’Alta Garonna aveva già registrato 104 interventi e 233 chiamate. Poco prima delle 16.30, i Vigili del Fuoco hanno confermato che le zone di Muret, Carbonne e Cazères erano state colpite. “Il fenomeno si sta spostando verso nord” e questo maltempo sta generando “numerosi interventi” da parte dello SDIS31.

Francia, tempesta di grandine a Tolosa