Maltempo Francia, tempesta di grandine a Parigi: alberi abbattuti e vetri in frantumi | FOTO e VIDEO

Il primo ciclone del mese di maggio riporterà il maltempo sull’Italia già domani ma intanto sta già facendo sentire i suoi effetti in Francia. Una tempesta di grandine si è abbattuta questo pomeriggio su Parigi con insolita violenza, provocando un fuggi fuggi generale nelle strade, con i numerosi passanti e turisti terrorizzati da chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto grandi dimensioni. Molti gli alberi caduti nelle strade, che in pochi minuti si sono imbiancate e sono diventate deserte e attraversate soltanto dai camion dei pompieri chiamati per emergenze un po’ ovunque. In molte strade, grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri.

Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano le strade, non solo di Parigi ma anche di molte zone dell’area metropolitana, ricoperte da grandi accumuli di grandine. L’asse più colpito dalla grandinata va da Houdan a nord di Parigi. Grandine di grandi dimensioni ha colpito in particolare Rosny-sous-Bois, che si trova a 12km dal centro di Parigi.

Nubi Mammatus, chiamate così perché ricordano la forma delle mammelle, sono apparse su Lione. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato. E infatti, una intensa grandinata si è poi abbattuta sulla città.

Come anticipato, domani gli effetti di questo ciclone arriveranno anche in Italia, portando piogge e forti temporali al Nord.

