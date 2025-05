Maltempo Sicilia: a Ginostra elettricità ripristinata dopo 17 ore

MeteoWeb

L’erogazione dell’energia elettrica è stata finalmente ripristinata a Ginostra dopo oltre 17 ore di interruzione e una lunga notte trascorsa al buio. I tecnici dell’Enel sono giunti nel piccolo borgo delle Eolie per intervenire su un guasto provocato dal violento nubifragio abbattutosi ieri pomeriggio. Le piogge torrenziali hanno trascinato a valle fango e detriti, tranciando i cavi elettrici posati senza protezione lungo il letto del torrente. Una situazione che si ripresenta puntualmente a ogni temporale e per la quale gli abitanti chiedono da tempo una soluzione definitiva: il passaggio dei cavi in via aerea. Nel frattempo, si procede alla conta dei danni provocati dall’esondazione dei torrenti, le cui acque hanno invaso viottoli e spazi adiacenti alle abitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.