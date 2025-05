Maltempo Sicilia, Ginostra in ginocchio: torrenti esondati, frazione senza luce

MeteoWeb

Il forte maltempo causato dal ciclone Ines sulla Sicilia si fa sentire anche sulle sue isole. La piccola frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia, che da un paio d’ore cade sull’arcipelago delle Eolie, è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con l’acqua che ha trascinato fango, pietre e detriti sulle stradelle, rendendole impraticabili. Il borgo è anche senza luce, dopo che l’acqua ha invaso la centralina elettrica. La situazione sta creando forti disagi non solo ai residenti ma anche al nutrito numero di turisti arrivato ieri nel borgo.

