Maltempo Sicilia, prime criticità: allagamenti tra Trabia e San Nicola l’Arena | VIDEO

Emergono le prime criticità dovute alle piogge torrenziali che il Ciclone Ines sta scaricando sulla Sicilia. Mentre gli accumuli superano già i 100mm nel Palermitano, si registrano i primi allagamenti. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano sottopassi allagati dalla zona tra Trabia e San Nicola l’Arena, con auto sommerse e soccorritori all’azione mentre altri allagamenti sono segnalati nell’entroterra palermitano e nel Trapanese.

Problemi a causa del maltempo si registrano anche a Palermo. Un albero è caduto su una macchina in corso Calatafimi, danneggiandola, mentre allagamenti sono in corso in diverse zone della periferia e del centro. Diversi gli automobilisti che sono rimasti impantanati a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa. Disagi anche in centro, nei quartieri Noce e Papireto.

Finora sono caduti 115mm di pioggia a Corleone, 108mm a Campofiorito, 92mm a Sambuca, 84mm a Bisacquino, 81mm a Villafrati, 79mm Godrano, 76mm a Ventimiglia di Sicilia, 72mm ad Altavilla Milicia, 67mm a Monreale.

Grande preoccupazione per il pomeriggio-sera: tutta la Sicilia verrà investita da temporali violentissimi, con forti nubifragi in molte località – se non in tutte – del territorio isolano. È alto il rischio di allagamenti e dissesti.

