Maltempo India, piogge monsoniche al nord-est: si aggrava il bilancio | FOTO

Frane e inondazioni improvvise causate da giorni di piogge monsoniche nel nord-est dell’India hanno causato la morte di almeno 22 persone, secondo quanto riferito oggi dalle autorità. Cinque persone, tra cui tre membri della stessa famiglia, sono morte oggi dopo che le loro case sono state sepolte da una frana nella città di Guwahati, nello stato dell’Assam. Nel vicino stato di Arunachal Pradesh, al confine con la Cina, sette persone sono morte ieri dopo che il loro veicolo è stato spazzato via dalle acque alluvionali. Altre due persone sono annegate in un altro incidente avvenuto nello stesso stato. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte negli stati di Mizoram, Tripura e Meghalaya a causa delle inondazioni e delle frane provocate dalle piogge.

Nell’Assam, le autorità hanno interrotto l’erogazione di energia elettrica in diverse zone per ridurre il rischio di folgorazione, ha dichiarato il Primo Ministro dello stato, Himanta Biswa Sarma. Le forti piogge hanno anche causato inondazioni in molte zone urbane della capitale dell’Assam, Guwahati, provocando lunghe interruzioni di corrente nella notte e costringendo le autorità a chiudere scuole e università oggi. L’agenzia meteorologica indiana ha previsto altre forti piogge nella regione nei prossimi giorni.

La stagione monsonica indiana, che va da giugno a settembre, offre una tregua dal caldo intenso dell’estate. Tuttavia, le piogge, fondamentali per le colture piantate durante la stagione, causano spesso danni ingenti, in particolare nel nord-est, considerato una delle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici.