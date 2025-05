Maltempo, inizia il peggioramento: primi forti temporali al Nord | LIVE

MeteoWeb

Si sono sviluppati i primi temporali, segno del peggioramento del tempo che porterà forte maltempo nelle prossime ore al Centro-Nord. Al momento, forti temporali si sono sviluppati al confine tra Emilia Romagna e Lombardia, tra le province di Piacenza, Pavia, Cremona, Modena, ma anche nel nord della Lombardia, tra Varesotto e Comasco. Altri forti temporali sono in atto in Piemonte, in particolare nel Torinese, ad ovest del capoluogo, e tra Biellese e Novarese. Altri fenomeni sono in atto poi nel nord del Friuli Venezia Giulia. Il rischio, determinato dal contrasto tra la discesa di aria più fresca e l’aria calda preesistente, è quello di nubifragi, grandine e tornado in tutto il Nord Italia e anche in Toscana.

Al momento, sono caduti 30mm di pioggia a Cugliate Fabiasco, 25mm a Sangiano, 21mm a Brebbia, 19mm a Rasa di Varese, 18mm a Luvinate, tutte località del Varesotto, dove iniziano a verificarsi anche le prime criticità. Infatti, a causa del maltempo in corso, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata della statale 233 “Varesina” a Valganna. Per consentirne la rimozione, la strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

In Piemonte, finora sono caduti 17mm a Ceppo Morelli, 14mm a Larecchio, 13mm a Lozzolo, Fomarco, 11mm a Trontano, Carcoforo, 10mm a Paruzzaro.

Come detto, è solo l’inizio di un’ondata di maltempo che sarà particolarmente forte sul nostro Paese in termini di fenomeni estremi, con il rischio di forti grandinate, nubifragi e tornado. Aeronautica Militare e Protezione Civile hanno diramato i loro bollettini meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.