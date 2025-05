Maltempo sul Lago di Como: sospese le ricerche del turista disperso

MeteoWeb

Il maltempo ha fatto fermare le ricerche del turista olandese disperso da lunedì sulle montagne sopra il lago di Como. Il trentenne era uscito per un’escursione e non ha fatto rientro a Livo (Co), dove alloggiava insieme alla famiglia. La moglie ha dato l’allarme martedì mattina e da allora le ricerche di vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri forestali, protezione civile e volontari del soccorso alpino sono proseguite tutti i giorni, nelle ore di luce.

Domenica mattina, come nei giorni precedenti, le operazioni sono riprese, ma sono state fermate nel pomeriggio a causa del maltempo. “Le ricerche – fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia – restano sospese in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, che consenta la ripresa in sicurezza delle operazioni”.

