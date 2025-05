Maltempo Lazio, abitazioni isolate a Villa Magna: cosa è successo

MeteoWeb

Danni a causa del maltempo in provincia di Frosinone. Oltre alla trentina di cavalli morti a causa di una tempesta di fulmini a Casalattico; a Villa Magna, frazione a sud di Anagni, una decina di abitazioni sono isolate per il collasso di alcuni attraversamenti sul torrente Rio. Sul posto, infatti, il 18 maggio i tecnici del consorzio di bonifica Anbi Lazio hanno effettuato un sopralluogo in seguito alle segnalazioni giunte da residenti, imprenditori agricoli e consorziati. “A Villa Magna il torrente si restringe drasticamente provocando un rallentamento del deflusso delle acque”, ha detto il direttore del Consorzio di bonifica Aurelio Tagliaboschi, interpellato da “Agenzia Nova”.

“In quel tratto sono presenti alcuni attraversamenti utilizzati dai residenti per accedere con i veicoli alle proprie abitazioni: ci sono 10-12 case situate sulla sponda sinistra del torrente. Siamo intervenuti per rimuovere i detriti provenienti dalla montagna che si sono accumulati in prossimità degli attraversamenti sul torrente Rio. In particolare, è necessario un intervento urgente su uno degli attraversamenti, che attualmente presenta una situazione di pericolo – ha precisato Tagliaboschi -. Abbiamo stabilito di agire per ripristinare quei passaggi nel più breve tempo possibile e, con l’amministrazione comunale di Anagni, torneremo a sistemare il ponticello, consentendo a cittadini di tornare nelle loro abitazioni”.

Al momento, la situazione maltempo nell’area è sotto controllo e non si registrano rischi o pericoli per le persone. Tuttavia, il Comune di Anagni e il Consorzio si riservano di chiedere in futuro una sistemazione idraulica complessiva dell’area. “Entrambi si impegneranno affinché Ministero o Regione Lazio possano intervenire per una sistemazione generale”, ha concluso Tagliaboschi.

