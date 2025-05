Maltempo Lazio: forte temporale su Roma, nubifragi ai Castelli

MeteoWeb

Come previsto, forti temporali pomeridiani stanno colpendo il Lazio. Un improvviso e forte temporale si sta abbattendo sulle zone orientali e meridionali di Roma, portando forte pioggia e anche grandine. Via Ardeatina risulta essere completamente allagata in diversi punti, sia dentro, sia fuori al Grande Raccordo Anulare, con gravi ripercussioni sul traffico. Disagi anche su via Laurentina e non solo. Forti temporali in atto anche ai Castelli Romani, dove si stanno verificando veri e propri nubifragi: 20mm di pioggia sono già caduti ad Ariccia, 13mm a Lariano.

Nelle prossime ore, il maltempo si estenderà a Latina e Frosinone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.