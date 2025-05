Roma, grave incidente stradale sull’Ardeatina, forse dovuto al maltempo: 1 morto e 4 feriti gravi

MeteoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla via Ardeatina, a Roma, forse a causa del maltempo: un uomo è morto mentre gli altri quattro occupanti di una vettura sono rimasti feriti in modo grave. La sala operativa del Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato alle 15.30 la squadra di Pomezia al km 16 della via Ardeatina. L’autovettura è andata a sbattere contro un albero e durante l’urto ha perso la vita l’uomo, mentre gli altri 4 occupanti sono tutti ricoverati in gravi condizioni. Il personale dei Vigili del Fuoco ha liberato tutte le persone incastrate tra le lamiere con l’ausilio del personale del 118, che ha quindi trasportato i feriti, tutti in codice rosso, presso l’ospedale più vicino. Sul posto anche la Polizia urbana che ha chiuso tutta l’Ardeatina fino alla conclusione dei rilievi stradali. L’area è stata colpita da un forte temporale nel pomeriggio.