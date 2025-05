Maltempo Liguria, esondazioni nel Savonese: situazione critica a Calice Ligure e Finalborgo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La situazione maltempo si fa sempre più difficile in Liguria, dove rii e torrenti del Savonese sono ingrossati a seguito delle forti piogge che hanno colpito il territorio. In poche ore sono caduti oltre 100mm di pioggia, con punte fino a 200mm, tra il Loanese e il Finalese. Esondato il torrente Aquila, affluente del torrente Pora, nella valle di Feglino/Perti. Il Comune di Calice Ligure segnala “problemi nel transitare lungo la provinciale per Finale all’altezza di Perti. Raccomandiamo attenzione e di evitare di muoversi se non per motivi indifferibili”.

La pagina Facebook dei Volontari Protezione Civile AIB – Boissano segnala: “attenzione, causa forti piogge, vi sono gravi criticità zona tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale e nell’immediato entroterra, Calice Ligure. Fiumi in piena e svariate strade allagate. Boissano e paesi limitrofi per il momento non presentano gravi criticità. Prestate attenzione”.

Gravi disagi nel Finalese a causa dell’esondazione dei torrenti Pora e Aquila. Alluvione a Finalborgo a causa dell’esondazione del torrente Pora, che ha invaso le strade della località.

Maltempo Liguria, il torrente Pora esonda a Finalborgo

Maltempo Liguria, il torrente Pora a Finale Ligure

Nell’immediato entroterra – zona Tovo San Giacomo – diversi invece gli smottamenti.

Arpal spiega che “nelle ultime ore intense strutture temporalesche hanno interessato e continuano ad interessare il Ponente ligure con piogge di intensità tra forte e molto forte, in particolare sulla zona A e sulla parte occidentale di D. Si segnala in particolare la struttura che sta stazionando da circa 2 ore fra le zone ABD e che continua a dare luogo a piogge anche molto forti con cumulate fino a molto elevate. Record di cumulata al momento: 93,6 mm/1h a Calice Ligure (in aumento). Nelle prossime ore ancora condizioni di instabilità con temporali forti e notevoli fulminazioni”.

“L’insistenza delle forti piogge sul Ponente (Albenganese, Finalese e Alta val Bormida) sta comportando l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. Al momento non si segnalano criticità legate al transito dei deflussi ma si attende ancora il transito del colmo di Morbida, atteso nelle prossime ore. Negli stessi areali si segnalano invece locali criticità legate a difficoltà di smaltimento delle acque superficiali con allagamenti localizzati nei punti più critici”, rende noto Arpal

​L’allerta gialla per temporali proseguirà fino alle 18:00 sul ponente (Zone AD) e fino alle 21:00 sul centro levante (Zone BCE).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.