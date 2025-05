Maltempo Sicilia, Messina sott’acqua in 2 ore: con 60mm non basta pulire i tombini

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, su Messina si è abbattuta una pioggia torrenziale: circa 60 millimetri caduti in sole due ore. Una quantità d’acqua che equivale a 60 litri per ogni metro quadrato di superficie urbana. Se estendiamo il dato a un’area di un ettaro (10.000 m²), parliamo di oltre 600.000 litri d’acqua concentrati in pochissimo tempo. Una pressione che, inevitabilmente, mette in crisi anche i sistemi di drenaggio più efficienti.

Davanti a questi episodi, è frequente sentire dire che “i tombini non funzionano” o che “la manutenzione è carente”. Ma questa spiegazione, per quanto parzialmente fondata, è fortemente riduttiva. Le alluvioni lampo sono fenomeni complessi, spesso amplificati da una combinazione di fattori climatici, ambientali e urbanistici.

Eventi fuori scala: il clima sta cambiando

I dati parlano chiaro: i temporali intensi e concentrati in brevi lassi di tempo stanno diventando sempre più frequenti. Questo è uno degli effetti più tangibili della crisi climatica. I sistemi fognari e di drenaggio delle città, progettati per gestire piogge “normali”, non sono in grado di assorbire volumi così elevati in così poco tempo. Il risultato? Allagamenti rapidi, disagi, danni e, nei casi peggiori, pericolo per la vita delle persone.

Le città non assorbono più acqua

Un altro elemento critico è la progressiva impermeabilizzazione del suolo. Le nostre città sono ormai rivestite di asfalto, cemento e mattoni, materiali che impediscono all’acqua di infiltrarsi naturalmente nel terreno. Così, ogni goccia in eccesso si trasforma in deflusso superficiale, andando a sovraccaricare reti fognarie e caditoie, spesso già al limite.

Urbanizzazione mal pianificata: il problema a monte

La crescita urbana, spesso disordinata e priva di visione ecologica, ha compromesso la capacità naturale del territorio di assorbire e gestire l’acqua. Quartieri interi sono stati costruiti su aree a rischio idrogeologico, i corsi d’acqua sono stati coperti o deviati, mentre le aree verdi e permeabili si sono drasticamente ridotte. In assenza di vasche di laminazione, parchi drenanti o aree di espansione controllata, ogni forte pioggia può trasformarsi in un’emergenza.

Corsi d’acqua cancellati o alterati

Un tempo, molti torrenti e fossi naturali rappresentavano un importante sistema di “sfogo” per le acque piovane. Oggi, in molte città, questi corsi sono stati tombati o canalizzati, ridotti a tubi sotterranei spesso insufficienti a reggere le nuove pressioni idriche. Il risultato è che l’acqua cerca nuovi percorsi, e quando non li trova, invade strade, scantinati e case.

La manutenzione è fondamentale, ma non basta

È innegabile: la pulizia regolare di tombini e caditoie è un tassello essenziale della prevenzione. Un tombino ostruito può trasformare una pioggia moderata in un fiume urbano. Ma nei casi di piogge estreme, come quella registrata oggi a Messina, la manutenzione – da sola – non può evitare l’allagamento.

Servono strategie urbane più ampie e lungimiranti: pianificazione resiliente, architettura sostenibile, tetti verdi, sistemi di drenaggio innovativi, aree verdi multifunzionali. In poche parole: città progettate per convivere con la pioggia, non per subirla.

Alluvioni lampo: cosa le provoca davvero

Le alluvioni lampo (flash flood) sono tra gli eventi meteorologici più pericolosi e difficili da prevedere. Ecco le principali cause:

Piogge molto intense in breve tempo , spesso associate a temporali violenti o nubifragi.

, spesso associate a temporali violenti o nubifragi. Sistemi temporaleschi stazionari , che restano bloccati su un’area scaricando enormi quantità di pioggia.

, che restano bloccati su un’area scaricando enormi quantità di pioggia. Impermeabilizzazione del suolo , che impedisce all’acqua di infiltrarsi naturalmente.

, che impedisce all’acqua di infiltrarsi naturalmente. Urbanizzazione aggressiva, che sacrifica la resilienza idraulica in nome dell’edificazione.

Conclusione: servono città più intelligenti e preparate

L’episodio di Messina è l’ennesimo segnale di un clima che cambia e di un’urbanizzazione non più adeguata alle nuove sfide. Continuare ad attribuire la colpa solo alla sporcizia nei tombini significa non voler affrontare il problema nella sua complessità.

È tempo di un cambiamento culturale e progettuale: serve integrare la gestione dell’acqua piovana nella pianificazione urbana, riconoscere l’importanza delle infrastrutture verdi e costruire città capaci di adattarsi, non solo di resistere. Perché le alluvioni lampo, purtroppo, non saranno più eventi eccezionali, ma parte di una nuova normalità climatica.