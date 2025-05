Maltempo da Nord a Sud: oggi piogge e temporali hanno attraversato gran parte del Paese | DATI

MeteoWeb

È stata una giornata di forte maltempo oggi su gran parte dell’Italia, iniziata dapprima al Nord e poi proseguita sulle regioni del Centro-Sud. Al Nord, il peggioramento è iniziato già dalla serata di ieri con forti temporali al Nord-Ovest che hanno insistito fino alla mattinata di oggi, per poi spostarsi al Nord-Est e in Emilia Romagna. I temporali sono stati di forte intensità, provocando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento e causando qualche criticità sui vari territori interessati, soprattutto nel Milanese e nel Pavese ma anche in Emilia Romagna.

Tra i dati pluviometrici più importanti registrati dalla mezzanotte al Nord, segnaliamo: 51mm a Dorno, 50mm a Palazzago, Scaldasole, Ala, 48mm a Cortenuova di Monticello Brianza, 44mm a Palazzo Pignano, 43mm a Casalmaggiore, Seregno, Rovereto, 39mm a Sant’Agata Feltria, 38mm a Crema, Mariano Comense, 37mm ad Arco, 36mm a Negrar, 34mm a Lodi, 31mm a Levico Terme, 27mm a Soragna, 22mm a Parma, 21mm a Castagneto Po, 20mm a Leini, Stazzano, 16mm a Verona.

Nel corso del pomeriggio, il maltempo si è spostato verso il Centro-Sud, andando ad interessare soprattutto le regioni adriatiche, dunque Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale ma anche Umbria e zone interne di Toscana e Lazio. Qui, tra i dati pluviometrici più importanti finora segnaliamo: 50mm a Sant’Angelo in Pontano, 43mm a San Severino Marche, 42mm a Sassoferrato, 37mm a Poggio San Vicino, 36mm ad Aringo, 35mm a Mercatino Conca, 33mm a Pievebovigliana, 31mm ad Acquasanta Terme, 25mm all’Aquila, 24mm a Cagnano Amiterno, 21mm a Borgo Celano, 16mm a Ripalimosani.

Nelle zone colpite dal maltempo, le temperature sono scese su valori inferiori alla media del periodo, come dimostrano i +14°C che si registrano attualmente a Campobasso, Agnone (Isernia), +15°C a Fara San Martino (Chieti), +17°C a Castiglione del Lago (Perugia).

Anche nei prossimi giorni la situazione meteo rimarrà simile. Già nella serata di domani, una goccia fredda colpirà il Nord-Est iniziando la propria discesa lungo l’Adriatico. Tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio alimenterà instabilità diffusa in tutto il Centro-Sud, con temperature che rimarranno inferiori rispetto alle medie stagionali. L’alta pressione rimane confinata sulla Spagna e non riesce ad inglobare l’Italia: ne consegue che il nostro Paese continuerà a fare i conti con il maltempo anche nei prossimi giorni.

