Maltempo, outbreak di tornado tra Veneto e Friuli: vortice a Buja | VIDEO

Non solo nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. L’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord-Est in queste ore sta dando origine anche ad un outbreak di tornado tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: sono stati avvistati almeno 3 vortici finora. Oltre al tornado che ha provocato danni a Onigo di Piave, nel Trevigiano, un altro tornado è stato avvistato a Buja, nell’Udinese. Al momento qui non si segnalano danni ma le immagini sono spettacolari.

Maltempo Friuli, le immagini del tornado a Buja

