Maltempo Veneto, tornado a Onigo di Piave: tetti divelti e alberi sradicati | VIDEO

Forti temporali sono in atto al Nord-Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. A questi fenomeni c’è da aggiungere anche il tornado che ha colpito Onigo di Piave, in provincia di Treviso. La tromba d’aria ha causato danni ai tetti delle abitazioni e ha abbattuto diversi alberi. Forti temporali sono in atto in questo momento tra le province di Treviso, Venezia e Padova: localmente si superano i 100mm di pioggia.

Maltempo Veneto, tornado colpisce Onigo di Piave

