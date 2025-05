Maltempo Piemonte, non è finita: dopo i 128mm odierni, in arrivo un nuovo peggioramento

MeteoWeb

Il Piemonte si trova nuovamente a fronteggiare una fase meteorologica decisamente instabile, caratterizzata da temporali intensi, allagamenti e ingenti accumuli di pioggia, in particolare sulle aree occidentali e centro-orientali della regione. Tra la notte e la mattinata di martedì 20 maggio 2025, una perturbazione organizzata ha investito con forza il territorio, causando disagi in diverse località, soprattutto nel comprensorio del Pinerolese.

Piogge torrenziali e disagi nella zona di Pinerolo

Come confermato dai dati aggiornati della rete Arpa Piemonte, la zona di Pinerolo è stata quella maggiormente colpita dai fenomeni. Tra le località più interessate spiccano:

Talucco , con un picco di 128 mm di pioggia, di cui oltre 100 mm concentrati tra le 5:00 e le 11:00;

, con un picco di di pioggia, di cui concentrati tra le 5:00 e le 11:00; San Martino Chisone , dove si sono raggiunti 118 mm ;

, dove si sono raggiunti ; Pinerolo città , con 115 mm ;

, con ; Coazze, con 91 mm.

Queste precipitazioni, localmente anche semi-stazionarie per diverse ore, hanno causato esondazioni di corsi d’acqua minori, come il torrente Lemina, determinando allagamenti, interruzioni stradali e disservizi localizzati a infrastrutture e servizi pubblici.

Evoluzione della perturbazione: il maltempo si sposta verso Est-Sudest

La perturbazione, supportata da un minimo depressionario sul Mar Ligure e da un nucleo di aria fredda in quota, si sta gradualmente spostando verso Est-Sudest. Le prossime ore vedranno un’intensificazione dei fenomeni sul basso Piemonte, in particolare tra:

Cuneese

Langhe

Monferrato

Asti e Alessandrino

e Appennino piemontese-ligure

In queste aree si attendono ancora rovesci intensi, possibili nubifragi e grandinate di piccola taglia, prima di un miglioramento atteso dalla serata, con l’arrivo di schiarite da Ovest e Nord.

Mercoledì 21 maggio: pausa solo temporanea prima di un nuovo peggioramento

La giornata di mercoledì si aprirà all’insegna di un clima più tranquillo e, nelle prime ore, anche soleggiato, seppur con la possibile formazione di banchi di nebbia su pianure e fondovalle.

Tuttavia, entro il primo pomeriggio è atteso un nuovo aumento dell’instabilità, specie in area alpina tra il Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola. Nelle ore successive, si svilupperanno temporali pomeridiani e serali, che potranno estendersi verso le pianure settentrionali, colpendo in particolare il Canavese orientale, il Biellese, la bassa Valsesia e la zona dei laghi prealpini. Le temperature massime, prima del peggioramento, risaliranno brevemente fino a 23-25°C in pianura.

Giovedì 22 maggio: ancora piogge intense e rischio nubifragi

Il Piemonte non avrà tregua: giovedì 22 maggio è attesa una nuova fase di maltempo marcato, con condizioni meteo potenzialmente critiche su gran parte della regione. I modelli prevedono l’ingresso di un ulteriore impulso instabile, in grado di attivare temporali di forte intensità, accompagnati da nubifragi localizzati e grandinate, specie tra la mattinata e il pomeriggio.

Le zone maggiormente a rischio saranno le pianure centro-orientali, dove si potranno registrare nuovamente accumuli pluviometrici significativi, in grado di riattivare situazioni di criticità idrogeologica.

Conclusioni: una settimana ad alto rischio tra instabilità e precipitazioni estreme

Il Piemonte si conferma, in questa fase, una delle regioni italiane più esposte al maltempo. Dopo i fenomeni violenti del 20 maggio nel Pinerolese, la situazione resta tesa anche per i giorni a venire. L’evoluzione del quadro sinottico richiede particolare attenzione, sia da parte degli organi di Protezione Civile che dei cittadini.

È fondamentale restare aggiornati attraverso fonti ufficiali e adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di allerte meteo. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per valutare l’intensità e l’estensione degli episodi previsti tra mercoledì e giovedì.

