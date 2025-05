Maltempo Piemonte, disagi nell’Alessandrino: allagamenti e forte vento | FOTO

MeteoWeb

Dopo la breve tregua di ieri, è ancora allerta meteo gialla in provincia di Alessandria. Ancora problemi a causa del maltempo a Valmadonna, sobborgo del capoluogo, già invaso da fango e acqua martedì 20 maggio. Come riferito dalla Sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, alcuni cittadini hanno segnalato allagamenti su strade e in alcune abitazioni. Criticità segnalate sulla strada provinciale 50 tra località Astuti e Quargnento e sulla ’63’ tra Valenza e Villabella, in località Corpus Domini. Segnalate anche forti raffiche di vento, soprattutto sull’Appennino al confine con la Liguria: registrati 77,4km/h a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera). In pianura si è arrivati a 41km/h nel sobborgo alessandrino di Lobbi.

Secondo le previsioni di Arpa e Protezione Civile, l’allerta dovrebbe mantenersi gialla oggi in Val Cerrina e Basso Monferrato; domani nelle zone a sud del Po.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.