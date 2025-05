Maltempo Piemonte, grandinate nel Torinese: agricoltura in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

Le forti grandinate che da ieri sera hanno interessato il Torinese hanno causato “nuovi ingenti danni all’agricoltura”. Lo sostiene, in una nota, Coldiretti Torino riportando, in particolare, i danni provocati in Canavese e nel Pinerolese. Nella zona di Ivrea risultano distrutti soprattutto campi di mais; nel Pinerolese chicchi grossi come palle da ping-pong hanno devastato anche piccoli frutti che stavano per fiorire. Gli agricoltori stanno contattando gli uffici di zona Coldiretti per riferire dei danni subiti.

“Sono sempre più urgenti – dichiara il Presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – misure di sostegno per aiutare la nostra agricoltura ad affrontare il cambiamento climatico, così come è urgente un adeguamento del sistema assicurativo oggi ancorato agli eventi climatici ‘normali’ di qualche anno fa“.

