Maltempo Piemonte: forti grandinate a Torino, Moncalieri e Mondovì, tornado nel Novarese | FOTO e VIDEO

Giornata di forte maltempo oggi in Piemonte. Forti temporali continuano a colpire la provincia di Torino, interessando anche il capoluogo e la città di Moncalieri con piogge e grandinate. I temporali circondano la città di Torino da ogni lato, mentre altri fenomeni sono in atto nel Vercellese, Novarese e Cuneese. Anche Mondovì (Cuneo) è stata imbiancata da una intensa grandinata, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Da segnalare anche un breve tornado avvenuto nel Novarese, in particolare nei pressi di Biandrate: il vortice avrebbe toccato il suolo per circa 30 secondi.

I dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Piemonte indicano: 78mm a Vaccera, 77mm a Cerano, 72mm a Luserna San Giovanni, 68mm a San Martino Chisone, 63mm a Colleretto, 55mm a Sparone, 54mm a Pinerolo, 49mm a Lanzo Torinese, 45mm a Cameri, 44mm a Paesana, 43mm a Traversella, 42mm a Talucco, Villanova Solaro, 41mm a Prali, Corio, 28mm a Mondovì.

Temporale e grandine a Torino

Maltempo Piemonte, temporale con grandine a Moncalieri

Maltempo Piemonte, breve tornado nei pressi di Biandrate

